сегодня в 10:15

В ВС РФ появились войска беспилотных систем. Созданы штатные полки, рассказал замначальника этого рода войск Сергей Иштуганов. Об этом сообщает РИА Новости .

У беспилотных войск появилась организационно-штатная структура. Также был назначен начальник.

Соответствующие органы военного управления появились во всех регионах РФ. Созданы как полки, так и иные подразделения.

Ранее на Украине рассказали, что были остановлены все государственные тепловые электростанции. Российские войска тогда атаковали объекты на территории страны с помощью 10 гиперзвуковых ракет «Кинжал», примерно 20 «Искандеров», более 200 БПЛА «Герань».

