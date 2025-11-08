ВС РФ остановили государственные ТЭС на Украине ударами гиперзвуковых «Кинжалов»
Фото - © РИА Новости
На Украине рассказали, что были остановлены все государственные тепловые электростанции (ТЭС). До этого российские войска нанесли удары по разным объектам на территории страны 10 гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и другими вооружениями, сообщает Mash.
Помимо этого, для удара ВС РФ использовали около 20 «Искандеров», более 200 беспилотников «Герань». Под атакой оказались Приднепровская, Кременчугская, Днепровская гидроэлектростанции.
Также удары были нанесены по Змиевской и Таврической теплоэлектростанциям. Еще российские войска поразили химзавод в Павлограде, нефтяные станции в Полтавской, Харьковской и Черниговской областях.
Помимо этого, были атакованы военный аэродром ВСУ в Василькове и аэродром Антонов в Гостомеле Киевской области.
Российские войска наносят удары и по транспортной инфраструктуре Украины. Так, было атаковано депо в Полтавской области. Под удар попали несколько локомотивов.
