ВС РФ остановили государственные ТЭС на Украине ударами гиперзвуковых «Кинжалов»

сегодня в 18:44

На Украине рассказали, что были остановлены все государственные тепловые электростанции (ТЭС). До этого российские войска нанесли удары по разным объектам на территории страны 10 гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и другими вооружениями, сообщает Mash .

Помимо этого, для удара ВС РФ использовали около 20 «Искандеров», более 200 беспилотников «Герань». Под атакой оказались Приднепровская, Кременчугская, Днепровская гидроэлектростанции.

Также удары были нанесены по Змиевской и Таврической теплоэлектростанциям. Еще российские войска поразили химзавод в Павлограде, нефтяные станции в Полтавской, Харьковской и Черниговской областях.

Помимо этого, были атакованы военный аэродром ВСУ в Василькове и аэродром Антонов в Гостомеле Киевской области.

Российские войска наносят удары и по транспортной инфраструктуре Украины. Так, было атаковано депо в Полтавской области. Под удар попали несколько локомотивов.

