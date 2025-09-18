Путин объявил две главные задачи России

Кроме победы в спецоперации, ключевая задача России сейчас — улучшение демографии, заявил российский президент Владимир Путин. Об этом глава государства рассказал на встрече с лидерами фракций партий Госдумы, сообщает ТАСС .

«Какое бы решение ни принимали, всегда подумайте, пожалуйста: как это отразится на жизни семей с детьми? К чему это приведет? Потому что от этого зависит решение ключевой задачи. Кроме победы в рамках СВО, ключевая задача — это демографическая», — подчеркнул лидер России.

По словам Владимира Путина, сейчас в зоне спецоперации находится 700 тысяч российских военных. Президент считает, что участники СВО — это «наша смена», и воевавших армейцев необходимо выдвигать на руководящие посты.

Нужно также поддерживать самих военных и их родных, подчеркнул Путин.

«Все знают мое отношение к людям, которые воюют на фронте, собой рискуют, жизнь отдают… их родственников и тех ребят, которые возвращаются с линии фронта, конечно, мы должны поддерживать», — сказал российский лидер, который неоднократно называл участников СВО «моими ребятами».

