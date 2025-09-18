«Это наша смена»: Путин сделал важное заявление о будущем участников СВО

Бойцы спецоперации положительно повлияют на функционирование политических партий и органов власти, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы. Глава государства убежден, что участников боевых действий необходимо выдвигать на руководящие должности, сообщает РИА Новости .

Во время встречи с парламентариями Путин отметил, что это закаленные в боях армейцы — «это наша смена».

«Мы должны искать, находить и выдвигать людей, которые ничего не боятся в служении Родине и пошли на то, чтобы рисковать своим здоровьем, жизнью. <…> Это будет наша смена», — сказал российский лидер.

Накануне, 17 сентября, Владимир Путин поручил своей администрации и правительству готовить новую прямую линию президента.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.