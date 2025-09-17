Путин поручил готовить свою новую прямую линию

сегодня в 16:58

Президент России Владимир Путин поручил правительству и своей администрации начать подготовку к новой прямой линии. Глава государства заявил об этом во время совещания с правительством, сообщает ТАСС .

Путин подчеркнул, что вопрос проведения президентской прямой линии является актуальным.

«Прошу администрацию [президента] и коллег из правительства Российской Федерации провести подготовку к очередной прямой линии», — сказал российский лидер.

В ходе совещания кабмина Путин также призвал максимально «разбюрократить» работу с обращениями российских граждан. Ранее президент уже критиковал бюрократические процедуры, отмечая, что порой они «унижают» людей.