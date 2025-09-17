Путин снова раскритиковал мешающую россиянам бюрократию

Президент России Владимир Путин поручил максимально убрать лишние бюрократические процедуру при работе с обращениями граждан, сообщает ТАСС . В 2021 году российский лидер также требовал избавиться от бюрократии в соцсфере, которая «подчас даже унижает людей».

«Нужно сделать все для того, чтобы эта работа [с обращениями россиян] была максимально разбюрократизирована и проводилась бы вживую, так, как вот „Народный фронт“ это делает в последние годы», — сказал Путин.

Необходимо, чтобы все вопросы от россиян, «как бы много их не было», всегда находились в работе у властей, подчеркнул президент.

Ранее Владимир Путин уже критиковал российские бюрократические процессы. В 2022 году он шутил, что в бюрократии «пока бумагу не положишь — ничего не двигается». Об этом президент говорил в контексте своей просьбы по подготовке письменных предложений касательно поддержки производителей отечественного промышленного оборудования и поставок таких приборов в учебные центры.

В 2021 году Путин также поручал пересмотреть подзаконные акты в социальной сфере и убрать из них лишние бюрократические процедуры. Он подчеркивал, что некоторые из них изматывают и унижают граждан.

«Подход здесь должен быть предельно понятным: нужно решительно убирать бессмысленные требования, необоснованные, забюрокраченные до бесконечности процедуры, абсурдные нормы и правила, избавляться от всего, что изматывает, а подчас, надо сказать откровенно, даже унижает людей», — говорил глава России (цитата по «Коммерсанту»).