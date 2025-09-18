Путин озвучил число российских военных на СВО

Более 700 000 российских военных сейчас находятся на линии боевого соприкосновения, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций партий Госдумы. В июне 2024 года верховный главнокомандующий также говорил, что в зоне СВО дислоцированы почти 700 тысяч бойцов ВС РФ, сообщает РБК .

Участников СВО и их родственников также важно поддерживать, уверен Путин. По его словам, из военных необходимо формировать каровый резерв.

«Все знают мое отношение к людям, которые воюют на фронте, собой рискуют, жизнь отдают… их родственников и тех ребят, которые возвращаются с линии фронта, конечно, мы должны поддерживать», — заявил российский лидер.

Путин также убежден, что участники спецоперации положительно повлияют на функционирование политических партий и органов власти России. Закаленных в боях армейцев необходимо выдвигать на руководящие должности, заявлял президент.

