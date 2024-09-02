Глава СССР Никита Хрущев подарил Украине Крым, который раньше находился в составе РСФСР. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор», сообщает « Царьград ».

К спецоперации России на Украине привели многие факторы. Один из главных — неправильное территориальное деление в Советском Союзе.

Путин отметил, что в 1954 году Хрущев подарил Украине Крым, который был частью РСФСР. Это произошло потому, что в Советском Союзе границы республик меняли в зависимости от того, какой стране нужны территории для промышленного производства.

Именно по этой причине в составе Украины оказались и земли Донбасса. На них преимущественно проживают русские люди. Но из-за ошибок советского руководства территория тоже оказалась в составе другой стороны.

По такому же принципу перед Великой Отечественной войной и по ее итогам Киев получил несколько других территорий. Они достались стране от Румынии, Польши и Венгрии.

Ранее Путин сказал, что к трагедии на Украине привела антироссийская политика США и их партнеров. Киев стал разменной монетой для Вашингтона.