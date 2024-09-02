Путин назвал антироссийскую политику Запада причиной трагедии на Украине

Главной причиной трагедии на Украине стала «целенаправленная антироссийская политика коллективного Запада во главе с США», заявил президент России Владимир Путин в интервью, опубликованном на сайте Кремля.

«Вместе с тем главная причина нынешней трагедии на Украине — это целенаправленная антироссийская политика коллективного Запада во главе с США», — сказал он.

По его словам, Украина стала разменной монетой в реализации геополитических амбиций Запада, который смотрит на нее, как на орудие борьбы с Россией.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что нападение украинских сил на Курскую область свело на нет тему переговоров Москвы и Киева. Он напомнил, что в июне президент РФ Владимир Путин выдвинул инициативу мирного решения конфликта на Украине.