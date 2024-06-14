Путин: «мирная конференция» в Швейцарии не является переговорами

Президент России Владимир Путин отметил, что «мирная конференция» в Швейцарии является стремлением группы стран дальше гнуть свою линию и решать вопросы, которые прямо затрагивают интересы РФ и безопасность, по своему усмотрению, сообщает пресс-служба Кремля.

«Хочу подчеркнуть: без участия России, без честного и ответственного диалога с нами выйти на мирное решение по Украине и в целом по глобальной европейской безопасности невозможно», — сообщил он.

Российский лидер напомнил, что после начала СВО Запад развернул бурную и бесцеремонную кампанию, пытаясь изолировать Россию на международной арене. Эта попытка провалилась.

Ранее Владимир Путин заявил, что ситуация в мире подошла близко к точке невозврата в том числе из-за полного разрушения странами Запада системы контроля над вооружениями.