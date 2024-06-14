Путин о ситуации в мире: мы подошли недопустимо близко к точке невозврата

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в мире подошла близко к точке невозврата в том числе из-за полного разрушения странами Запада системы контроля над вооружениями, сообщается на официальном сайте Кремля.

В пятницу глава государства провел встречу с руководством российского МИД. На мероприятии он напомнил, что стратегическая стабильность была подорвана США, которые решили выйти из договора о противоракетной обороне в одностороннем порядке. Также штаты разорвали договоренности о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и по открытому небу.

Таким образом Вашингтон и его сателлиты в НАТО уничтожили систему мер доверия и контроля над вооружением в Европе, на создание которой потребовались десятилетия, добавил президент.

«Эгоизм и высокомерие западных государств привели к нынешнему крайне опасному состоянию дел. Мы подошли недопустимо близко к точке невозврата», — заявил Путин.

Он назвал «запредельным авантюризмом» призывы западных политиков нанести России стратегическое поражение, ведь в ее распоряжении — крупнейший в мире арсенал ядерного оружия.

«Они либо не понимают масштабы угрозы, которую сами порождают, либо попросту одержимы верой в собственную безнаказанность и в собственную исключительность», — добавил Путин.

По его словам, и то, и другое может перерасти в трагедию.