Путин и Лукашенко проводят пресс-конференцию после подписания документов

Президент России Владимир Путин участвует в совместной пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко после официальной части с подписанием документов между странами, об этом сообщил Кремль .

Лукашенко прибыл в Россию 13 марта для двусторонних переговоров с Путиным. Лидеры двух стран встретились днем, чтобы обсудить сотрудничество.

В начале переговоров Путин заявил, что взаимоотношения Москвы и Минска могли бы стать хорошим примером для других стран мира о том, как можно работать вместе. Он также подчеркнул, что экономические отношения России и Белоруссии складываются в настоящее время самым наилучшим образом.

Ранее сообщалось, что на переговорах Путин и Лукашенко обсудили двустороннее партнерство, а также перспективы работы в рамках Союзного государства.

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что на предстоящей пресс-конференции Путин может сделать заявление по Украине.