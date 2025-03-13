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Песков: Путин может высказаться об Украине на пресс-конференции 13 марта

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил, что президент РФ Владимир Путин может высказаться по Украине на пресс-конференции 13 марта, сообщает ТАСС .

В четверг российский лидер проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По итогам встречи лидеры двух стран примут участие в совместной пресс-конференции.

Песков уточнил, что в ходе мероприятия Путин может поговорить на тему украинского кризиса. По словам официального представителя Кремля, все будет зависеть «от вопросов журналистов».

Ранее США и Украина провели переговоры в Саудовской Аравии. Киев согласился на предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении огня в зоне конфликта. США сделали такое же предложение России.

Также в Москву были направлены американские переговорщики. Их самолет уже пересек российскую границу.