Путин готов обсудить с Трампом перемирие в украинском кризисе

Президент России Владимир Путин после подписания ряда документов с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на общей пресс-конференции коснулся украинского кризиса. Он заявил о готовности лично обсудить вопрос перемирия в конфликте по телефону с президентом США Дональдом Трампом, пишет ТАСС .

Путин подчеркнул, что Россия готова пойти на перемирие с Украиной, но есть условия. Одним из них является установление долгосрочного мира и устранение первопричины возникновения кризиса. Все это Путин готов лично обсудить с Трампом в формате телефонного разговора.

Также Путин отметил, что в условиях перемирия Москва должна понимать, что будет происходить в Курской области, куда Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в августе 2024 года. Путин задался резонным вопросом, как поступать с бойцами ВСУ, которые продолжительное время совершали преступления против мирного российского населения.

Ранее стало известно, что Путин встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, который 13 марта прибыл в Москву. Эти переговоры состоятся в закрытом формате.