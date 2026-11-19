Президент России Владимир Путин заявил, что страна не портила отношения с Европой, которой уже пора прекращать «политическую диарею», сообщает ТАСС .

Путин отметил, что американцы постоянно призывают Россию наладить отношения с Европой. Однако страна никогда не портила с ней отношения.

«Эту „политическую диарею“ пора прекращать. Что они там постоянно говорят о каком-то нападении на Европу? Все же понимают, что мы не стремимся к войне с Европой. Что за чушь?» — заявил Путин журналистам после саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Глава государства также заявил, что Москва отказывается от обсуждения каких-либо договоренностей с Украиной по энергетике и судоходству после атак киевского режима на Крымский мост и обязательно нанесет ответные удары.

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