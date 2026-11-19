Звезда «Универа» Стас Ярушин приехал в кемеровский лицей № 62 и прочитал ученикам рассказ Юрия Рытхэу «Хранитель огня». Встреча стала наградой за победу в проекте «Чтецкие программы», сообщает Сiбдепо .

Визита актера добились участники литературного кружка «Мечтатель». К публичному чтению присоединились желающие из зала. Варвара Панкова прочитала тот же отрывок, что и гость. Ярушин высоко оценил старания школьников.

Актер ответил на вопросы о карьере, музыке, КВН и любимых книгах. Он рассказал, что любит Булгакова, и объяснил: такие встречи помогают разрушить стереотипы о нем, связанные с образом разгильдяя Антона Мартынова из «Универа».

«Классно, что организаторы подключают к этому проекту медийных ребят, моих коллег. Классно, что через известных людей и вот такие встречи доносят информацию до молодежи. Надо показывать школьникам, что мы такие же люди, которые читают, чему-то учатся, занимаются спортом», — отметил Стас Ярушин.

«Чтецкие программы» проводит Российское общество «Знание» совместно с Министерством просвещения РФ. Участники записывают тематические ролики, слушают лекции и смотрят онлайн-трансляции. После встречи лицеисты готовили фотографии, заметки и видеосюжеты о визите актера.

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