Путин: Европа должна войти в евразийскую систему безопасности
Путин назвал Европу частью будущей евразийской системы безопасности
Европа должна войти в будущую систему евразийской системы безопасности, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», слова главы государства цитирует РИА Новости.
«Мы должны попытаться выстроить систему безопасности на Евразийском континенте. Он огромный, этот континент, и, конечно, Европа может и, на мой взгляд, должна быть неотъемлемой частью этой системы», — указал российский лидер.
Ранее Путин впервые публично прокомментировал результаты президентских выборов в США.
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