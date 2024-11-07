Путин: Европа должна войти в евразийскую систему безопасности

«Мы должны попытаться выстроить систему безопасности на Евразийском континенте. Он огромный, этот континент, и, конечно, Европа может и, на мой взгляд, должна быть неотъемлемой частью этой системы», — указал российский лидер.

Ранее Путин впервые публично прокомментировал результаты президентских выборов в США.

Российский президент поздравил Дональда Трампа с победой и не исключил телефонных переговоров с избранным главой Белого дома.