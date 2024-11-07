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Путин поздравил Трампа с переизбранием на пост президента США

Российский президент Владимир Путин заявил, что поздравляет Дональда Трампа с переизбранием на пост президента Соединенных Штатов Америки.

«Пользуясь случаем, хочу поздравить его (Трампа-ред.) с избранием на пост президента США», — сказал Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного форума «Валдай» в Сочи.

Глава государства добавил, что готов к контактам с Трампом. Кроме того, он не считает зазорным самому позвонить новому президенту США.

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одержал убедительную победу на прошедших 5 ноября выборах президента США. Он станет 47-м главой Соединенных Штатов.