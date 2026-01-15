Путин: диалог и контакты России с Европой сведены к минимуму

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот рассказал о текущих отношениях со странами Европы. По его словам, диалог и контакты с ними сведены к минимуму, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что все связи практически разорваны отнюдь не по вине России, а по желанию европейской стороны.

«Заморожено взаимодействие по ключевым международным и региональным вопросам», — сказал Путин.

Он выразил надежду, что в дальнейшем ситуация изменится к лучшему и государства вернутся к «нормальному, конструктивному общению с учетом уважения национальных интересов и озабоченностей в сфере безопасности».

Он добавил, что РФ имеет со многими европейскими государствами «глубокие исторические корни», есть много примеров партнерства и выгодного сотрудничества. Путин отметил, что Москва готова восстанавливать необходимый уровень контактов.

Между тем президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Россия готова заключить мирную сделку с Украиной. Однако киевский режим медлит с этим.

