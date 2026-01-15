Трамп уверен, что Россия готова заключить сделку по Украине
Американский президент Дональд Трамп считает, что Россия готова заключить сделку по урегулированию украинского конфликта. По его словам, в промедлении виноват Владимир Зеленский, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.
Глава Белого дома заявил, что президент России Владимир Путин «готов» пойти на сделку по завершению украинского конфликта, в отличие от Зеленского.
«Я думаю, что Украина менее готова заключить сделку», — отметил он.
Ранее стало известно, что специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут прилететь в Москву в скором времени. Они планируют встретиться с Путиным.
