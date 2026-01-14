Bloomberg: Уиткофф и Кушнер хотят вскоре встретиться с Путиным в Москве

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут прилететь в Москву в скором времени, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Американские представители планируют встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. По данным источников Bloomberg, переговоры могут состояться уже в январе.

Однако планы представителей США до конца не согласованы. Сроки встречи с Путиным могут передвинуться из-за событий в Иране.

Уиткофф и Кушнер уже посещали российскую столицу в начале декабря, где встречались с Путиным. Стороны обсудили урегулирование украинского кризиса. Также американские представители прогулялись по Москве и пообедали в местном ресторане.

