Трамп прокомментировал встречу Путина и Уиткоффа в Москве
Трамп назвал встречу Путина и Уиткоффа в Москве «довольно удачной»
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры американской делегации с российским лидером Владимиром Путиным прошли очень хорошо, однако пока не готов раскрывать их результаты, сообщает ТАСС.
По его словам, спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сообщили о вере в желание Владимира Путина завершить конфликт на Украине.
Американский президент отметил, что США сейчас не тратят средства на Украину в отличие от времен администрации Байдена, которую он обвинил в «растратах».
Он также добавил, что успех мирного процесса зависит от готовности обеих сторон к диалогу, призвав дождаться дальнейшего развития событий.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.