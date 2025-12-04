Трамп прокомментировал встречу Путина и Уиткоффа в Москве

Трамп назвал встречу Путина и Уиткоффа в Москве «довольно удачной»

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры американской делегации с российским лидером Владимиром Путиным прошли очень хорошо, однако пока не готов раскрывать их результаты, сообщает ТАСС .

По его словам, спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сообщили о вере в желание Владимира Путина завершить конфликт на Украине.

Американский президент отметил, что США сейчас не тратят средства на Украину в отличие от времен администрации Байдена, которую он обвинил в «растратах».

Он также добавил, что успех мирного процесса зависит от готовности обеих сторон к диалогу, призвав дождаться дальнейшего развития событий.

