США проинформировали Украину о результатах переговоров с Россией в Москве

сегодня в 22:56

Reuters: Уиткофф проинформировал Киев о переговорах в Москве

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер доложили украинской стороне об итогах встречи с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости .

Как передает Reuters со ссылкой на Белый дом, переговоры были охарактеризованы как «обстоятельные и продуктивные».

Встреча в Кремле прошла при участии помощника президента РФ Юрия Ушакова и спецпредставителя по международному экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева.

Детали обсуждения не раскрываются, но стороны подтвердили конструктивный характер диалога, направленного на поиск путей урегулирования конфликта на Украине.

