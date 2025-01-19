Пушков назвал причины переноса инаугурации Трампа

Перенос места церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа связан с вопросами безопасности, сообщил сенатор РФ Алексей Пушков в сообщении в своем Telegram-канале .

«Видимо, Трамп и его окружение действительно опасаются — или получили информацию, что враги президента не сложили оружие», — отметил он.

Решение перенести церемонию принесения присяги из-за морозов стало неожиданностью для организаторов мероприятия, гостей и силовиков. Распоряжение 47-го президента заставило многих людей изменить планы.

Прямая трансляция инаугурации Трампа будет проведена на арене Capital One, еще там состоится парад. После присяги президент обещал присоединиться к собравшимся на арене. Другие мероприятия, включая митинг 19 января и три бала 20 января, планируется провести по графику.

Ранее в Сенате США заявили, что большинство гостей с билетами, в том числе представители прессы, не смогут посетить церемонию инаугурации Трампа из-за переноса мероприятия с открытой площадки западного фасада Капитолия в закрытую ротонду.