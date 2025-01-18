Решение Трампа перенести инаугурацию в Капитолий застало врасплох организаторов

Решение избранного американского президента Дональда Трампа перенести церемонию принесения присяги в ротонду Капитолия из-за морозов стало неожиданностью для организаторов мероприятия, гостей и силовиков, сообщает ТАСС .

Как пишет The Washington Post, данное решение 47-го президента заставило многих людей изменить планы.

Например, правоохранители созвали экстренные заседания. Члены Конгресса узнали о переносе из СМИ и вынуждены отвечать на вопросы избирателей, купивших билеты на события, посвященные инаугурации. Кроме того, работники Капитолия спешно приступили к постройке новой трибуны для присяги.

А протестующие, выступающие против возможной политики нового главы государства в отношении мигрантов, заявили, что морозы не станут поводом для отмены акций и демонстраций.

Прямая трансляция инаугурации Трампа будет проведена на арене Capital One, еще там состоится парад. После присяги Трамп президент обещал присоединиться к собравшимся на арене. Другие мероприятия, включая митинг 19 января и три бала 20 января, планируется провести по графику.

Инаугурация избранного президента США состоится 20 января.