Сенат США: большинство гостей не смогут посетить инаугурацию Трампа

сегодня в 07:59

В Сенате США заявили, что большинство гостей с билетами, в том числе представители прессы, не смогут посетить церемонию инаугурации президента Дональда Трампа из-за переноса мероприятия с открытой площадки западного фасада Капитолия в закрытую ротонду, сообщает РИА Новости .

60-я церемония инаугурации состоится в ротонде Капитолия США. В Сенате выразили сожаление, что из-за неблагоприятных погодных условий большинство гостей не смогут лично посетить исторические мероприятие.

Пройти в ротонду смогут только представители пресс-пула. Они будут освещать церемонию и транслировать ее для мира.

Решение перенести церемонию принесения присяги в ротонду Капитолия из-за морозов стало неожиданностью для организаторов мероприятия, гостей и силовиков. Распоряжение 47-го президента заставило многих людей изменить планы.

Прямая трансляция инаугурации Трампа будет проведена на арене Capital One, еще там состоится парад. После присяги президент обещал присоединиться к собравшимся на арене. Другие мероприятия, включая митинг 19 января и три бала 20 января, планируется провести по графику.