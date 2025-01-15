Пушков: Дании придется одной противостоять США в вопросе Гренландии

Избранный президент США Дональд Трамп уже несколько раз до инаугурации заявил, что Гренландия должна стать частью Америки. По мнению сенатора РФ Алексея Пушкова, которое он выразил в своем Telegram-канале , Дании одной придется противостоять Штатам в этом вопросе, так как Евросоюз не окажет поддержки.

Пушков подчеркнул, что Копенгагену невыгодно ссориться с Вашингтоном, так как его силы значительно слабее, а Евросоюз вряд ли окажет Дании помощь в вопросе Гренландии.

«Похоже, „гордая“ Дания осознала, что два патрульных катера и две собачьи упряжки с полицейскими, которыми Копенгаген укрепил „безопасность“ Гренландии, от напора Трампа ее не спасут. И вот уже премьерша Дании (Метте Фредериксен — ред.) готова смириться с независимостью Гренландии: мол, решение об этом гренландцы примут сами. А от кого будет зависеть якобы „независимая“ Гренландия? Ясно, что не от Дании», — написал сенатор.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен провела телефонные переговоры с Дональдом Трампом. Одной из тем для обсуждения стала Гренландия. Фредериксен считает, что жители острова самостоятельно должны решить вопрос собственной независимости. По мнению Дании, этот вопрос принципиален.

Ранее в конгресс США внесли законопроект, который предусматривает покупку острова Гренландия. Если этот документ будет принят, то Трамп получит законные основания для начала переговоров с Данией.