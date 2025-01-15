Трамп и Фредериксен обсудили независимость Гренландии

Во время телефонного разговора между избранным президентом США Дональдом Трампом и датским премьером Метте Фредериксен были затронуты различные международные вопросы. Стороны обменялись мнениями по ситуации в Украине, а также обсудили независимость острова Гренландии, сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию Дании.

Особое внимание в диалоге было уделено арктической безопасности, причем датская сторона выразила готовность усилить свое участие в этом направлении. Разговор состоялся после того, как Фредериксен через СМИ публично предложила Трампу обсудить его заявления о Гренландии.

«Фредериксен провела телефонный разговор с Дональдом Трампом. В разговоре премьер-министр указала на то, что решение о независимости должна принять сама Гренландия», — говорится в пресс-релизе канцелярии.

В ходе беседы датский премьер особо подчеркнула принципиальную позицию: решение о независимости Гренландии должно приниматься исключительно ее жителями, без какого-либо внешнего вмешательства.

В ходе 45-минутной беседы с премьер-министром Фредериксен новоизбранный американский лидер Дональд Трамп вновь поднял вопрос о присоединении Гренландии к США. Он подчеркнул необходимость защиты «свободного мира» от влияния России и Китая, указав на исключительное стратегическое положение острова.

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность покупки Гренландии. Стоимость острова оценили от 12 до 77 млрд долларов.