В США оценили стоимость покупки Гренландии

Экономист: Гренландия может стоить от 12 до 77 млрд долларов

Гренландия при возможной покупке США может стоить от 12 до 77 млрд долларов, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на публикацию в The New York Times.

Бывший экономист Федерального резервного банка Нью-Йорка Дэвид Баркер дал интервью газете The New York Times. По его мнению сделка между Данией и США по продаже острова может быть оценена от 12,5 до 77 миллиардов долларов.

Эксперт напомнил о приобретении в 1917 году США у Дании Виргинских островов за 25 миллионов долларов. Он учел в расчетах выросший курс доллара и состояние экономик обеих стран.

Ранее в Конгресс США внесли законопроект, который, при одобрении, позволит избранному президенту Дональду Трампу начать переговоры с Данией по поводу сделки по Гренландии.