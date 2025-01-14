Законопроект для покупки Гренландии внесли в конгресс США

Конгрессмены подготовили закон для переговоров о покупке Гренландии

Законопроект для покупки Гренландии подготовили республиканцы в конгрессе США, пишет газета «Известия» со ссылкой на Reuters.

Документ получил название Make Greenland Great Again Act по аналогии с лозунгом Трампа, с которым он шел на выборы.

Если инициативу поддержат, то это даст законное основание главе Белого дома начать переговоры с Данией 20 января.

Ранее политолог назвал РИАМО сценарий, при котором остров может стать частью США.