Политолог пояснил, как может произойти присоединение Гренландии к США

Наиболее вероятный сценарий для присоединения острова Гренландия к США — «крымский», то есть через общенациональный референдум, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Единственное и наиболее вероятное отличие — Штаты, скорее всего, выплатят Дании некую сумму в качестве компенсации. Другое дело, нам непривычно слышать о территориальных расширениях стран и включении в их состав соседних государств», — сказал Сипров.

Он добавил, что куда привычнее новости о сменах политических режимов в суверенных странах путем «оранжевых» технологий, гуманитарных бомбардировок или разрушения государственности с использованием террористических формирований.

«Инициатива Трампа (Дональда, избранного президента США — ред.) на первый взгляд выглядит архаично: так Америка покупала Аляску у России в XIX веке. Но все же предложение Трампа куда более гуманное и цивилизованное, чем действия его предшественников в отношении Ливии или бывшей Югославии», — отметил политолог.

По мнению Сипрова, вопрос о том, позволят ли это сделать Трампу, не стоит. Круг вероятных противников поглощения Гренландии США невелик. Это разве что крошечная Дания, находящаяся в статусе младшего партнера Америки в НАТО.

«И датчане, и прочие европейские страны из этого альянса ничего не смогут противопоставить своему заокеанскому хозяину — уровень их политической субъектности невелик. Кроме того, на острове располагаются военные объекты США, а сами Штаты уже не первый раз рассматривают идею о присоединении острова», — рассказал специалист.

К тому же, в самой Гренландии сильны сепаратистские настроения. Так, нынешний гренландский премьер-министр Муте Эгеде выступает за обретение независимости и работает над конституцией суверенной Гренландии, отметил Сипров.

«Мотивы островитян понятны: Дания далеко, толку от нее мало, в развитие территории она не вкладывается. А ведь остров богат залежами дефицитных полезных ископаемых. Это не только углеводороды, но и железо, уран, алюминий, никель, платина, вольфрам, титан, медь», — заключил эксперт.