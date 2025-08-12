«Против сути русской цивилизации»: в Думе отказываются усложнять жизнь мигрантам

Введение платного школьного образования для детей мигрантов «противоречит сути русской цивилизации», полает депутат, член комитета Госдумы по просвещению и интеллектуал Анатолий Вассерман. Он вместе со своим коллегой, первым зампредом комитета Михаилом Берулавой, не согласен с законопроектом, который сегодня хотят внести в нижнюю палату, сообщает «Подъем» .

По словам Вассермана, он категорически против такой инициативы и проголосует против ее принятия. Парламентарий считает, что принятие закона о платном школьном обучении для детей приезжих приведет к тому, что многие несовершеннолетние окажутся в серой правовой зоне, а такие люди «опасны для самих себя и окружающих».

Помимо этого, полагает Вассерман, для реализации такой идеи нужен «жесточайший полицейский надзор», который «практически невозможно» обеспечить в русском обществе. Сильный контроль со стороны силовиков может навредить и коренным жителям страны, уверен депутат.

«Кроме того, это противоречит сути русской цивилизации. Русская цивилизация всегда стремилась к приучению самых разных народов к жизни в рамках в общерусской культуры и правил», — высказался 72-летний законодатель.

Ему вторит и депутат Михаил Берулава. Он считает, что возможность бесплатно посещать школу должна предоставляться детям иностранцев, если они хотят изучать русский язык. Это поможет распространению Русского мира, убежден Берулава.

«Иначе это будет препятствием, чтобы овладеть великим русским языком. Это не будет способствовать распространению русского мира», — сказал народный избранник.

Проект закона о платном обучении иностранцев отклоняли первом чтении и отправляли на доработку, но сегодня, 12 августа, его планировали вновь внести в Государственную думу.

Соавтор нашумевшей инициативы, ныне исключенный из ЛДПР депутат Ярослав Нилов, предлагал отправлять сэкономленные на обучении мигрантов деньги на доплаты учителям.

«Чего ради мы должны тратить свои бюджетные деньги на обучение иностранных детей?» — вопрошал законодатель.