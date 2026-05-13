Зампред Гетта: медиация решает конфликты между заказчиком и исполнителем

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по защите конкуренции Антон Гетта сообщил, что система медиации между заказчиком и исполнителем помогает быстрее разрешать конфликты.

По его словам, он отнесся скептически, когда только заговорили о том, что можно ввести систему медиации. Но главное, что его убедило – примеры, которые появились буквально сегодня.

«(Ситуация, – ред.) когда региональные заказчики, привлекая профессиональных медиаторов, добиваются разрешения конфликтных ситуаций, которые приводили к последствиям для обеих сторон. А что контрактная система дает людям? Например, построен детский сад в срок, указанный в контракте, или нет. Чтобы эти сроки не срывались, медиация, все же быстрее разрешает конфликтные ситуации, нежели разбирательство в ФАС и судебные инстанции», – поделился мнением с журналистами Гетта в в ходе XXI Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ».

Однако, по его словам, это только зарождающиеся примеры.

«Я надеюсь, что они будут расширяться и масштабироваться», – заключил Гетта.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.