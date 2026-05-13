Ветераны из Котельников рассказали, как встретили День Победы в 1945 году

Ветераны Великой Отечественной войны из Котельников рассказали, как встретили День Победы в 1945 году, пишет пресс-служба администрации городского округа.

Три героини, вынесшие на своих плечах все тяготы войны, делятся тем самым мгновением абсолютного счастья. Их рассказы — это завещание нам, живым, хранить этот хрупкий мир и помнить цену каждой секунды тишины.

Антонина Алексеевна Бизина (1928 — 2026) — Труженица тыла. С 1941 по 1947 год училась в школе, где с 8 класса начались уроки санитарии, которые вел военврач-фронтовик. Как талантливую ученицу, Антонину Алексеевну направили в военный госпиталь, в котором она после занятий в школе ухаживала за раненными.

Кузнецова Анна Семеновна (1928 — 2026) — родилась 27 октября 1928 года в деревне Белоусово Смоленской области. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли два брата и сестра. Домой вернулись один из братьев и сестра, старший брат погиб. В родную деревню вошли немецкие войска. На оккупированной территории Анна Семеновна принимала участие в партизанском движении. Горечь войны Анна Семеновна знает не понаслышке.

Соколова Анна Александровна — Труженица тыла. Родилась в 1931 году в Брянской области. В годы войны, с 1941 по 1943 год, находилась под оккупацией, школы были закрыты. После освобождения ей удалось возобновить учебу и окончить 10 классов, несмотря на трудное и голодное время. Анна Александровна по сей день принимает участие в различных городских мероприятиях.

Четыре года надежды. Четыре года ожидания. И одна минута, которая перевернула все. Минута, когда сказали: «Война кончилась».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.