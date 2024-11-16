Протестующие в Абхазии отвергли предложение президента о выборах

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Жители Абхазии, которые устроили массовые протесты у администрации президента республики, отказались от предложения президента Аслана Бжании об организации досрочных выборов. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости .

Протестующие не станут уходить с территории правительственного комплекса. До этого 16 ноября Бжания заявил о готовности уйти в отставку, если протестующие покинут захваченные ими здания власти.

Секретарь Совета безопасности Абхазии Рауль Лолуа заявлял, что протесты проходят только в столице республики — Сухуме. В остальных городах обстановка спокойная.

Протесты в Абхазии начались 11 ноября. Оппозицию не устроило подписание соглашения, которое предоставит крупным российским инвесторам льготы.