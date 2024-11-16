Бжания назвал условие, при котором готов уйти с поста президента Абхазии

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что готов уволиться с поста президента страны, если протестующие освободят здание правительства, которое взяли под контроль, пишет ТАСС .

Протестующая оппозиция накануне взяла под контроль здание администрации президента Абхазии. Оппозиционеры требуют отставки лидера страны. При этом они заявляют, что все его преемники их также не устраивают.

Протестующие заявили, что уже создали совет, который поможет стране выйти из политического кризиса. Бжания в итоге согласился покинуть президентский пост, но только при условии, что недовольные граждане покинут здание правительства.

Ранее оппозиция сообщила, что Бжания сбежал и переговоры об его увольнении приостановлены из-за этого.