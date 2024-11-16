Оппозиция Абхазии сообщила о бегстве президента и прекращении переговоров

Оппозиция Абхазии, которая требует отставки президента Аслана Бжания, заявила, что переговоры с главой республики остановлены в связи с его побегом из страны, пишет Telegram-канал «D News Абхазия» .

«К сожалению, переговорный процесс остановлен, потому что президент (Аслан Бжания - ред.) сбежал. И мы не можем найти тех людей, которые могут нам сказать, куда сбежал, в какую сторону», — сообщил лидер оппозиции Ливан Микаа.

По словам Микаа, если Бжания не выйдет на связь 16 ноября, то вопрос о его отречении от должности будет решаться иным способом — через форум парламента.

Микаа также сообщил, что Бжания может находиться на территории российской военной базы, но пресс-служба главы Абхазии опровергла эту информацию.

Оппозиция начала требовать отставки президента на фоне беспорядков в комплексе правительственных зданий в центре Сухуми, но Бжания отказался и заявил, что продолжит работу в прежнем режиме.

Оппозиция, в свою очередь, намерена добиваться досрочных выборов нового лидера республики.