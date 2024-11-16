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Лолуа: протесты из всей Абхазии проходят только в Сухуме

Протестная активность из всей Абхазии еще наблюдается только в Сухуме. Об этом рассказал ТАСС секретарь Совета безопасности республики Рауль Лолуа.

Во всех городах, кроме Сухума, протестов нет. Однако, по его словам, чувствуется психологическое напряжение у людей.

На улицах Абхазии работают сотрудники силовых структур. Они обеспечивают внутреннюю и внешнюю безопасность.

Ранее Telegram-канал «D News Абхазия» сообщал, что президент республики Аслан Бжания сбежал из страны. Переговоры с ним завершены.