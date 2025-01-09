Присоединение Армении к ЕС продолжит создавать пояс прозападных стран вокруг РФ

Решение правительства Армении о начале процесса присоединения республики к Евросоюзу стоит рассматривать прежде всего в контексте планов по созданию вокруг России пояса прозападно настроенных стран, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

Ранее армянское правительство поддержало законопроект об инициировании процесса вступления республики в ЕС. Предложение кабмина передадут для рассмотрения в парламент страны. В ЕС заявили о готовности помогать экономике республики.

«При этом в качестве „приманки“ повсеместно используется обещание золотого дождя инвестиций и грантов: так, Армении в ближайшие четыре года только в виде грантов обещано предоставить 270 млн евро», — сказал Сипров.

Он подчеркнул, что международная ситуация меняется: ЕС переживает не лучшие времена, а вливания в экономику Армении на фоне нулевого роста наверняка вызовут неудовольствие в ряде стран-членов альянса.

По словам политолога, выстроить под эгидой Брюсселя сплошной антироссийский «санитарный кордон» тоже не получается, во всяком случае в Закавказье эти планы провалились: Грузия еще недавно была флагманом евроинтеграции в регионе, а теперь открещивается от этого курса; Азербайджан демонстрирует намерения развивать отношения с РФ.

«Не стоит сбрасывать со счетов и географические факторы. Армения станет для ЕС эксклавом с крайне слаборазвитой логистикой, причем и соседние страны, и традиционные армянские торгово-экономические партнеры, прежде всего Россия, едва ли дадут зеленый свет транзитным потокам из Армении в Европу. Скорее, наоборот», — отметил специалист.

Он считает, что Турция и Азербайджан в каком-либо усилении Армении не заинтересованы.

По мнению собеседника, официальный Ереван в погоне за журавлем евроинтеграции рискует упустить из рук синицу: членство в ЕС несовместимо с членством Армении в Евразийском экономическом союзе, а значит, с теми преференциями, которые дает ЕАЭС, придется попрощаться.

Сипров напомнил, что организация поставила целью создание свободного рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы для своих членов. Да и антироссийская политика стоит дорого: Армения лишится возможности получать экономическую поддержку со стороны РФ, а выход из ОДКБ оставит республику беззащитной и может подорвать и без того хрупкий военно-политический баланс на Южном Кавказе.

«Увы, пожинать плоды безответственной политики премьера Никола Пашиняна придется всему народу Армении», — заключил политолог.