Армения законодательно подтвердила желание вступить в Евросоюз

Правительство Армении поддержало законопроект об инициировании процесса вступления в Европейский союз. Предложение кабмина передадут для рассмотрения в парламент, сообщает РИА Новости .

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во время презентации проекта подчеркнул динамичное развитие отношений Еревана и Евросоюза, произошедшее в последние годы. Особое внимание глава дипломатии обратил на взаимодействие в сфере безопасности — ЕС отправил в Армению наблюдателей и заявил о готовности помогать экономике республики.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что поддержка правительством проекта о присоединении к ЕС еще не означает членства страны в блоке, поскольку этот вопрос могут решить только граждане в ходе референдума. Глава кабмина добавил, что при принятии законопроекта Еревану и Евросоюзу также предстоит создать специальную дорожную карту.

«Кабмин Армении не против этой инициативы, тем более, что она исходит из объявленных нами тезисов», — добавил Пашинян.