Президент Вьетнама назвал успешными переговоры с Путиным

Вьетнамский лидер То Лам заявил, что переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным прошли успешно. Об этом пишет газета «Известия» .

«В откровенном ключе мы обменялись мнениями по многим областям сотрудничества», — сказал То Лам.

По его словам, две страны связывает дружба, а также «всеобъемлющее стратегическое партнерство». Ханой всегда благодарен за помощь, которая была оказана РФ в борьбе за независимость и воссоединение страны.

То Лам высказал уверенность, что отношения Вьетнама и России в дальнейшем будут развиваться.

Ранее Путин прилетел во Вьетнам с государственным визитом. Он пробудет в стране два дня. До этого глава государства посетил КНДР.