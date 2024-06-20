Президент Вьетнама назвал успешными переговоры с Путиным
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Вьетнамский лидер То Лам заявил, что переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным прошли успешно. Об этом пишет газета «Известия».
«В откровенном ключе мы обменялись мнениями по многим областям сотрудничества», — сказал То Лам.
По его словам, две страны связывает дружба, а также «всеобъемлющее стратегическое партнерство». Ханой всегда благодарен за помощь, которая была оказана РФ в борьбе за независимость и воссоединение страны.
То Лам высказал уверенность, что отношения Вьетнама и России в дальнейшем будут развиваться.
Ранее Путин прилетел во Вьетнам с государственным визитом. Он пробудет в стране два дня. До этого глава государства посетил КНДР.