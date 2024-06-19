Путин прилетел во Вьетнам с двухдневным государственным визитом

Президент России Владимир Путин прилетел во Вьетнам с двухдневным визитом, он встретится с лидером страны и другими политиками, сообщает пресс-служба Кремля в Telegram-канале .

В Ханое Путин встретится президентом То Ламом, премьер-министром Фам Минь Тинем, председателем национального собрания Чан Тхань Маном и генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Нгуен Фу Чонгом, по приглашению которого и пройдет государственный визит российского лидера во Вьетнам.

По итогам переговоров РФ и Вьетнам должны подписать ряд двусторонних документов, а также сделать совместное заявление.

Путин был во Вьетнаме четыре раза во время своего пребывания на посту президента. В последний раз он посещал страну в ноябре 2017 года.

Ранее Путин посетил КНДР. Он провел переговоры с Ким Чен Ыном. Главным итогом визита стал подписанный договор, который включает пункт о взаимной помощи в случае нападения на одну из стран.