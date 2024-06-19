сегодня в 09:26

Переговоры РФ и КНДР в расширенном составе провели за 1,5 часа

Переговоры российского лидера Владимира Путина и председателя КНДР Ким Чен Ына с участием членов делегаций обеих стран завершились, они прошли за чуть более 1,5 часа, сообщает ТАСС .

В среду в Пхеньяне на площади Ким Ир Сена состоялась церемония официальной встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына. Путин поблагодарил северокорейского лидера за приглашение приехать в Пхеньян и отметил, рад встрече с Ким Чен Ыном.

Сначала прошли короткие вступительные заявления двух глав государств. После этого встреча продолжилась в закрытом для СМИ формате.

Скорее всего, дальше Владимир Путин и Ким Чен Ын будут общаться тет-а-тет.