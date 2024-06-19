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Церемония официальной встречи Путина и Ким Чен Ына прошла в Пхеньяне

В Пхеньяне на площади Ким Ир Сена прошла церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина и председателя госдел Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ына, сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств обменялись рукопожатием на красной дорожке. Также они поприветствовали делегации.

На площади собрались военные и люди с разноцветными шарами, дети с российским флагами. Здания на площади украшены триколорами РФ и флагами Северной Кореи.

По данным СМИ, в состав российской делегации вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, глава Минприроды Александр Козлов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Роман Старовойт и руководитель «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Ранее председатель государственных дел КНДР лично встретил российского лидера в аэропорту Пхеньяна.