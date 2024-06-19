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Путин выразил надежду, что следующая встреча с лидером КНДР пройдет в Москве

Глава государства Владимир Путин выразил надежду, что новая его встреча с председателем госдел Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ыном состоится в Москве. Об этом сообщает ТАСС .

В среду в Пхеньяне на площади Ким Ир Сена провели церемонию официальной встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына.

Такое пожелание президент РФ высказал в начале переговоров. Он также отметил, что рад встрече с Ким Чен Ыном.

Путин еще поблагодарил северокорейского лидера за приглашение приехать в Пхеньян.