Визит Путина в КНДР: чего хочет добиться Россия и что так пугает Запад

Чем закончилась поездка президента России в Пхеньян и каковы могут быть экономические и военные последствия достигнутых договоренностей, читайте в материале РИАМО.

Вечером 18 июня по московскому времени президент РФ Владимир Путин прибыл с официальным визитом в КНДР. Эта поездка стала ответом на визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Москву в сентябре 2023 года. Судя по озвученным результатам встречи 2024 года, сотрудничество двух стран вышло на новый уровень.

О чем договорились Путин и Ким Чен Ын в ходе визита 2024 года

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Еще до официальных переговоров лидеров двух стран стало известно, что Россия и КНДР подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве (проект документа был опубликован на официальном портале правовой информации).

Также на официальном сайте Кремля была опубликована статья Владимира Путина для северокорейской газеты «Нодон синмун», в которой он заявляет о том, что Россия высоко ценит «твердую поддержку КНДР в проведении российской специальной военной операции на Украине, солидарность с нами по ключевым международным вопросам, готовность отстаивать общие приоритеты и взгляды на площадке Организации Объединенных Наций».

Из конкретных планов сотрудничества между странами в статье было упомянуто только «гуманитарное взаимодействие».

«В планах – активизировать академическую мобильность между российскими и корейскими вузами. Еще больше нарастить взаимные туристические поездки, культурные, образовательные, молодежные и спортивные обмены. Все то, что “очеловечивает” общение между странами и народами, укрепляет доверие и взаимопонимание» Владимир Путин

По итогам переговоров была озвучена некоторая конкретика касательно достигнутых договоренностей.

Пожалуй, самой важной новостью стало то, что подписанный сторонами договор о всеобъемлющем партнерстве «предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора». Кроме того, Путин заявил, что «Российская Федерация не исключает для себя военно-технического сотрудничества с Корейской Народно-Демократической Республикой в соответствии с подписанным сегодня документом».

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Помимо этого, российский лидер выразил мнение, что «инспирированный США и их союзниками бессрочный ограничительный режим Совета Безопасности ООН в отношении КНДР должен быть пересмотрен». Напомним, что речь идет о санкциях, введенных против Пхеньяна в 2006 году, после первого проведенного КНДР ядерного испытания, и впоследствии расширенных. Сейчас, согласно этим ограничениям, запрещен экспорт в КНДР оружия, военного оборудования, технологий двойного назначения, авиационного и ракетного топлива, природного газа, металлов, промышленного оборудования, транспортных средств и предметов роскоши, а также запрещен импорт из КНДР угля, морепродуктов, текстильных изделий, электроприборов, дерева и других природных ресурсов. Кроме того, заморожены активы многих северокорейских физических и юридических лиц, ограничены поставки в КНДР нефти и нефтепродуктов, северокорейским банкам запрещено открывать зарубежные филиалы, установлен лимит на наем северокорейских рабочих.

В ходе своего выступления Путин также рассказал о динамике экономического сотрудничества России и КНДР.

«Что касается товарооборота, то абсолютные цифры являются пока скромными, но наблюдается очень хорошая динамика. В 2023 году товарооборот увеличился в девять раз, за первые пять месяцев текущего года рост составил еще 54%» Владимир Путин

В свою очередь, Ким Чен Ын от лица правительства КНДР выразил «полную поддержку и солидарность российскому правительству, армии и народу в выполнении специальной военной операции на Украине для защиты суверенитета, интересов безопасности, а также территориальной целостности». Кроме того, северокорейский лидер заявил, что отношения между нашими странами «вступают в период нового высокого расцвета, который невозможно сравнивать даже с периодом корейско-советских отношений прошлого века».

В завершение своего визита президент РФ пригласил Ким Чен Ына снова посетить Москву.

В чем может заключаться сотрудничество России и КНДР

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Как отметил российский политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков, ожидать публичного озвучивания достигнутых договоренностей не приходится.

«Публично не будет видимо ничего. Все реальные переговоры будут не просто закрытые, а совершенно секретные, чтобы спрятать их от США. И об их результатах мы узнаем позже. И даже не по утечкам. Какие утечки из КНДР? И Путин тоже подавил источники утечек. Мы о результатах узнаем по каким-то фактам, которые будет зафиксированы западными разведками и опубличены ими», – полагает эксперт.

По мнению Маркова, одной из возможных тем переговоров может быть модернизация северокорейских ядерных вооружений.

«Вашингтон трепещет. Там боятся, что в результате визита корейские ракеты смогут достать ядерным оружием до всех главных городов США. То есть будут более дальними, и что важно, – получат спутниковое наведение с разведывательных спутников» Сергей Марков политолог

В свою очередь, Россия может получить от КНДР снаряды и рабочих.

«Миллионы снарядов будут бить по ВСУ, а сотни тысяч корейцев будут быстро восстанавливать города Донбасса и Новороссии, разбитые как раз этими снарядами.

Раз визит идет, то по главным вопросам уже договорились», – считает Марков.

Кроме того, директор Института политических исследований призвал ценить КНДР как единственную страну, поддерживающую Россию в проведении СВО.

«Другие даже союзники Россия, как Иран и Белоруссия, пытаются выглядеть нейтральными. А КНДР вот прямо поддерживает СВО. Единственная страна. Ценить надо», – сказал политолог.

По мнению профессора НИУ ВШЭ, автора популярного телеграм-канала «Политджойстик» Марата Баширова, Россия и КНДР заключили «военно-экономический союз».

«Россия действует все решительнее» Марат Баширов

Кроме того, по словам Баширова, слова Ким Чен Ына о поддержке СВО можно трактовать как выражение скрытой позиции Китая.

«Зная, что КНДР – это "ребенок" Китая, и припоминая восточные традиции, это говорит не Пхеньян, а другой город на букву П», – полагает профессор НИУ ВШЭ.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и Современной Азии Российской академии наук Евгений Ким рассказал о некоторых возможных аспектах экономического сотрудничества России и КНДР. В частности, по мнению ученого, оно может касаться добычи и использования северокорейского известняка.

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«Там очень хорошие запасы залежей магнетитовых руд, известняка. Кстати, напомню, что у нас в Сибири и на Дальнем Востоке очень мало месторождений известняка. В основном они сосредоточены в европейской части страны. А для развития Дальнего Востока, Сибири нам сейчас нужно очень большое количество цемента. А цемент добывают из известняка. И хорошо было бы нам, допустим, с Северной Кореей договориться о том, чтобы там построить совместное предприятие в виде цементного завода и продукцию этого завода вывозить в Россию», – рассказал эксперт.

Вопросы, связанные с электричеством для цементного производства, по мнению Кима, можно решать за счет развития гидроэнергетики Северной Кореи. Кроме того, специалист рассказал, что в КНДР есть хорошие месторождения танталовых руд, свинцовых руд, золота и урана.

Заведующий Центром российской стратегии в Азии Института экономики РАН, до мая 2024 года – член Группы экспертов ООН по мониторингу санкций в отношении Северной Кореи Георгий Толорая полагает, что сейчас в отношениях двух стран наступил уникальный момент.

«У нас и “братство по оружию”, как говорят некоторые наши политики, и определенная идеологическая общность, то есть подход к тому, что мировой порядок надо менять путем уничтожения главного зла – империализма. Собственно, на этой основе мы сблизились сегодня» Георгий Толорая

При этом в налаживании экономических отношений между Россией и КНДР, по мнению Толорая, есть серьезные трудности.

«Их, конечно, можно расширить, потому что они были близки к нулю. Можно что-то попробовать сделать, например, в плане освоения северокорейской минеральной базы, логистики, но работать в КНДР очень непросто, мы это знаем на основе многолетнего опыта. Перспективно размещение там трудоемких производств, использование трудовых и интеллектуальных ресурсов (северокорейцы неплохо продвинулись в информатике), но вряд ли это будет какая-то интеграционная модель по продвинутому типу и действительно долгосрочные взаимовыгодные отношения на многие десятилетия вперед. Только если в стране начнутся серьезные экономические реформы, которые улучшат бизнес-климат и повысят конкурентоспособность», – полагает эксперт.

По его словам, сами северокорейцы говорят, что экономические отношения с Китаем – это хоть и тусклый, но постоянный прожектор, а с Россией – «как вспышка молнии».

Какова реакция Запада на визит Путина в Северную Корею

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У США и их союзников перспективы углубления отношении России и КНДР вызвали обеспокоенность. Так, накануне визита Путина в Пхеньян министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик рассказал в интервью Bloomberg, что КНДР уже поставила России 10 тысяч грузовых контейнеров, в которых могло перевозиться до 4,8 миллиона артиллерийских снарядов для использования на Украине.

За день до поездки Путина в КНДР координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил журналистам, что США обеспокоены не только тем, как углубление российско-северокорейского сотрудничества «отразится на украинском народе», но и его возможным влиянием на ситуацию на Корейском полуострове.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что визит Путина в КНДР подтверждает тесные связи между этими странами, а также их связи с Китаем и Ираном.

«Это также демонстрирует, что безопасность НАТО не региональная – она глобальная. То, что происходит в Европе, важно для Азии, а что происходит в Азии, важно для Европы. Мы не можем больше делить безопасность на региональные театры, все взаимосвязано, и мы должны действовать вместе» Йенс Столтенберг

Чиновник также пообещал, что на саммите НАТО в Вашингтоне альянс объявит «об усилении сотрудничества с Австралией, Новой Зеландией, Японией и Южной Кореей».