Президент США ужесточил миграционную политику

Трамп ввел полный запрет на въезд в США для граждан восьми стран

Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию о введении полного запрета на въезд в страну для граждан восьми государств, сообщает РБК .

В опубликованном на сайте Белого дома документе под ограничения попали Буркина-Фасо, Лаос, Мали, Нигер, Сьерра-Леоне, Южный Судан, Сирия и Палестина. Запрет распространяется как на иммигрантов, так и на неиммигрантов.

Особое внимание в указе уделено Палестине. США полностью ограничили въезд лиц, использующих проездные документы, выданные Палестинской национальной администрацией. Эта мера подчеркивает позицию Вашингтона, который, в отличие от России (признавшей палестинскую государственность в 1988 году), не признает Палестину суверенным государством.

Новые меры дополняют уже действующие ограничения. Трамп оставил в силе полный запрет на въезд для граждан 13 стран, включая Афганистан, Иран и Сомали, а также частичные ограничения для ряда государств Африки и Карибского бассейна. Обосновывая ужесточение политики, президент заявил, что США принимают слишком много мигрантов из «адских дыр».

Ранее Трамп сообщил о планах массовой депортации мигрантов, прибывших ради убежища, и сократил годовую квоту на прием беженцев с 125 до 7,5 тысяч человек.

