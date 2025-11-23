Reuters: около 200 тыс мигрантов из Украины могут утратить в США правовой статус

Примерно 200 тыс. мигрантов из Украины могут утратить правовой статус в Соединенных Штатах из-за задержек в рассмотрении заявлений на его продление. Об этом пишет Reuters со ссылкой на до этого не публиковавшиеся данные правительства США, сообщает РИА Новости .

С апреля 2022 года примерно 260 тыс. украинцев переехали в Соединенные Штаты по программе администрации бывшего президента Джо Байдена. Но после прихода к власти Дональда Трампа эти люди столкнулись с задержками во время рассмотрения заявок о продлении правового статуса. С мая власти США обработали только 1,9 тыс. подобных запросов от граждан Украины и иных государств.

На фоне задержек около 200 тыс. человек находятся под угрозой утраты правового статуса по состоянию на 31 марта.

Reuters до этого писал, что администрация Белого дома еще в марте рассказала о планах оставить 240 тыс. украинцев без временного правового статуса. В августе газета WSJ рассказала, что есть угроза депортации 120 тыс. оказавшихся в подобном положении граждан.

На минувшей неделе WP со ссылкой на украинского посла в Соединенных Штатах Ольгу Стефанишину рассказала, что США собираются массово депортировать мигрантов из Украины. На родину уже отправили 50 человек.

