Президент США раскритиковал штраф ЕК для платформы X

сегодня в 03:54

Трамп: Европа движется в очень плохом направлении

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал Европейский союз, заявив, что он «движется в очень плохом направлении», сообщает РБК .

Поводом для заявления стал штраф, наложенный Европейской комиссией на социальную платформу X (бывший Twitter).

Выступая на встрече с представителями сельского хозяйства в Белом доме, Трамп назвал решение ЕК «неприятным» и призвал Европу «быть очень осторожной». Он также выразил общую обеспокоенность политическим курсом стран-членов объединения.

«Мы хотим сохранить Европу Европой. Европа идет в плохом направлении. Это очень плохо, очень плохо для людей. Мы не хотим, чтобы Европа так сильно менялась», — заявил американский лидер.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск назвал Европу Четвертым рейхом.

