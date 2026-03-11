Президент Хорватии: Европа — стая домашних кошек
Фото - © МИД РФ/РИА Новости
Президент Хорватии Зоран Миланович считает провальной идею создания совместной системы обороны ЕС. Он также назвал Европу «стаей домашних кошек, которые разбегутся», сообщает РИА Новости.
По его словам, когда речь заходит об общеевропейской обороне, «каждый смотрит только на себя». Миланович уверен, что идея создания некого европейского гипергосударства, которое будет иметь совместную внешнюю политику и политику обороны, не увенчается успехом.
По его словам, Европа — это «не волки», а «кошки».
«Европа — это стая кошек, домашних кошек, каждая убежит в свою сторону, это не волки», — сказал президент Хорватии.
В декабре хорватские власти подписали договоры на покупку 18 САУ CAESAR во Франции. Также соглашение включает модернизацию ранее купленных французских самолетов Rafalе. Также Хорватия хочет приобрести 44 танка Leopard 2A8 в ФРГ и 420 тяжелых грузовиков Tatra.
Между тем политический обозреватель Ростислав Ищенко считает, что ЕС начал не на шутку вооружаться для возможной войны с Россией. В объединении выставили дедлайн 2027–2029 год для вооружения.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.