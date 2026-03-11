Президент Хорватии Зоран Миланович считает провальной идею создания совместной системы обороны ЕС. Он также назвал Европу «стаей домашних кошек, которые разбегутся», сообщает РИА Новости .

По его словам, когда речь заходит об общеевропейской обороне, «каждый смотрит только на себя». Миланович уверен, что идея создания некого европейского гипергосударства, которое будет иметь совместную внешнюю политику и политику обороны, не увенчается успехом.

По его словам, Европа — это «не волки», а «кошки».

«Европа — это стая кошек, домашних кошек, каждая убежит в свою сторону, это не волки», — сказал президент Хорватии.

В декабре хорватские власти подписали договоры на покупку 18 САУ CAESAR во Франции. Также соглашение включает модернизацию ранее купленных французских самолетов Rafalе. Также Хорватия хочет приобрести 44 танка Leopard 2A8 в ФРГ и 420 тяжелых грузовиков Tatra.

Между тем политический обозреватель Ростислав Ищенко считает, что ЕС начал не на шутку вооружаться для возможной войны с Россией. В объединении выставили дедлайн 2027–2029 год для вооружения.

